Юные предприниматели в Кемерове продают частичку «возлюбленной SHAMAN»

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Кемеровские подростки продают фото с автографом Мизулиной за 5 тыс рублей

На одном из популярных сайтов объявлений в продаже появилась фотография с автографом главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, сообщает Сiбдепо .

Накануне Мизулина встретилась с молодыми поклонниками в Кемерове. На мероприятии она раздала всем открытки со своим изображением и автографом.

Теперь юные бизнесмены выставили на продажу подарок своего кумира. Один из подростков готов продать этот товар за 5 тыс. рублей.

Всего за 4 часа данное объявление собрало около 20 просмотров на платформе.

В пятницу Мизулина представила совместный клип с SHAMAN на песню «Я останусь с тобой».