Юные предприниматели в Кемерове продают частичку «возлюбленной SHAMAN»
Кемеровские подростки продают фото с автографом Мизулиной за 5 тыс рублей
Фото - © Чен Е.О./Wikipedia.org
На одном из популярных сайтов объявлений в продаже появилась фотография с автографом главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, сообщает Сiбдепо.
Накануне Мизулина встретилась с молодыми поклонниками в Кемерове. На мероприятии она раздала всем открытки со своим изображением и автографом.
Теперь юные бизнесмены выставили на продажу подарок своего кумира. Один из подростков готов продать этот товар за 5 тыс. рублей.
Всего за 4 часа данное объявление собрало около 20 просмотров на платформе.
В пятницу Мизулина представила совместный клип с SHAMAN на песню «Я останусь с тобой».