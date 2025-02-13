Мизулина вышла на сцену в Кемерове под песню SHAMAN «Я русский»

Сегодня в Кемерове прошла встреча с Екатериной Мизулиной, главой Лиги безопасного интернета, которая собрала молодежь в Государственной филармонии Кузбасса. Она посетила город в рамках своего тура по Сибири. Школьники и студенты прибыли, чтобы обсудить актуальные вопросы с известной общественницей. На сцену Мизулина вышла под песню SHAMAN «Я русский», что привлекло внимание присутствующих, сообщает Сiбдепо .

Мизулина и популярный певец Ярослав Дронов часто появлялись вместе в последнее время, однако официальных заявлений о своих отношениях они не делали. Кстати, у SHAMAN в этот день также запланирован концерт в Кемерове.

Во время встречи глава Лиги безопасного интернета рассказала подросткам о рисках вербовки в экстремистские организации через Интернет и отметила, что российские тюрьмы сейчас заполнены школьниками, которые стали наркокурьерами благодаря Сети.

Также она поделилась успехами общественников в борьбе с буллингом в учебных заведениях. В завершение встречи Мизулина устроила фотосессию и раздала открытки с автографами.