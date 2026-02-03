Юные лесничие из Красноярского края посетили Сергиев Посад в рамках марафона

Детское лесничество «Зеленый лес» из Железногорска Красноярского края побывало в Сергиевом Посаде, где встретилось с участниками школьного лесничества «Лесная братва» Хотьковской школы-интерната в рамках Всероссийского Марафона друзей заповедных островов, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

В ходе визита юные защитники природы посетили Троице-Сергиеву Лавру — один из главных культурных и духовных центров России. Под руководством наставников школьники поднялись на колокольню высотой 88 метров и попробовали блюда местной кухни в монастырской столовой.

После экскурсии ребята посетили сувенирную лавку, где приобрели изделия местных мастеров. Особое впечатление на участников произвел мастер-класс по приготовлению блинов по старинным рецептам начала XX века. Юные лесничие самостоятельно готовили блины и устроили чаепитие, что способствовало укреплению дружеской атмосферы.

Поездка стала важным этапом в развитии сотрудничества между детскими лесничествами. Участники обменялись опытом и договорились о проведении совместных акций по охране окружающей среды и новых мероприятиях, направленных на сохранение природы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.