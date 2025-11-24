сегодня в 18:10

Юнармейцы Раменского округа отличились на чемпионате по оказанию первой помощи

Юнармейские отряды Раменского округа «Неудержимые» из школы № 11 пос. Дружба, «Роза ветров-2» из Раменской школы № 21, «Ведис-Калибр» из Раменской школы № 19 и «Патриот» из Ново-Харитоновской школы № 10 приняли участие во II открытом чемпионате регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Московской области по оказанию первой помощи. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Соревнования, посвященные 84-й годовщине контрнаступления Красной армии под Москвой, состоялись в Доме Юнармии округа Мытищи. Чемпионат был направлен на приобщение детей и молодежи к здоровому образу жизни и патриотическое воспитание.

В мероприятии приняли участие почти 100 команд из Московской и Калужской областей.

За информацией о вступлении в «Юнармию» можно обратиться по телефону: 8 (496) 463-12-14 к начальнику штаба Раменского отделения ВВПОД «Юнармия» Ирине Клещевской.

