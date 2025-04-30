Президент KVI Holdings, член Международного комитета по присуждению премии «Глобальная энергия» Рашид Язами поделился впечатлениями от своего участия в Открытом диалоге «Будущее мира: новая платформа глобального роста», сообщается в Telegram-канале Национального центра «Россия».

Изобретатель признался, что регулярно посещает с коллегами множество событий. Открытый диалог так сильно впечатлил Язами, что он назвал мероприятие одним из лучших по уровню организации.

Он поблагодарил руководителей проекта, российское посольство в Рабате, команду экспертов и участников. Изобретатель также назвал Открытый диалог важным и масштабным событием, благодаря которому люди из многих стран могут обменяться мнениями.

Язами знаменитый изобретатель чипа, который перезаряжает батарею за 10 минут. Он принимает участие в мероприятии в качестве эксперта на панельном питчинге «Инвестиции в технологии».

Открытый диалог проходит в НЦ «Россия» в Москве с 28 по 30 апреля. На нем обсуждают будущее мировой экономики.

Ранее Язами рассказал о знакомстве с российской культурой.