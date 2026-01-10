Явление Ла-Нинья сменится на Эль-Ниньо и приведет к более теплым зимам на юге

По информации Центра прогнозирования климата NOAA, явление Ла-Нинья закончится в середине зимы, и летом произойдет переход к Эль-Ниньо. Из-за этого случится потепление в определенной области Тихого океана, которое спровоцирует другие погодные явления по всей планете, сообщается на сайте weather.com .

Эль-Ниньо может оказать влияние на погоду во всем мире. С явлением на юге появятся более теплые зимы. На севере они станут более холодными.

Но в дальнейшем на погоду могут повлиять и иные факторы.

Вечером 9 января сообщалось, что за последние 12 часов в Москве выпало 14 мм осадков. Столько же было и на Балчуге, что равно 26% месячной нормы.

9 января мощнейший за 56 лет снежный армагеддон обрушился на Москву. Также снегопады наблюдались по всей Центральной России.

