Японские якудза использовали карточки с редкими покемонами для отмывания денег

В Японии преступные организации использовали уникальные карты с изображениями покемонов для отмывания денег. Максимальная сумма сделки по продаже коллекционной карты составила 5 млн долларов, сообщает «Лента.ру» .

Преступную схему в интервью изданию IGN раскрыл бывший глава одного из преступных кланов якудза, который рассказал, что небольшой размер и высокая стоимость редких коллекционных карт с покемонами позволяли массово скупать их за «грязные» иены в Японии, а затем продавать за доллары в других странах.

В статье отметили, что особую ценность представляли карты с невидимым тиснением из фольги. Злоумышленники скупали их сотнями в закрытых упаковках. После этого якудза просвечивала карты специальным детектором, реагирующим на металлическую фольгу, и тщательно взвешивала. Пачки с ценными карточками вскрывались, а остальные упаковки отправлялись на продажу.

Из материала следует, что стоимость обычных карт с покемонами могла составлять сотни долларов, а максимальная сумма сделки с коллекционной картой достигла отметки в 5 млн долларов.

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