Итальянского наркобарона вычислила полиция Колумбии по бильярдному столу

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В Колумбии задержали наркобарона Гермеса благодаря его любви к бильярду

В Колумбии местные полицейские при поддержке Интерпола задержали итальянского наркоторговца Густаво Ночеллу по прозвищу Гермес, его сгубила страсть к бильярду, пишет РБК .

Глава национальной полиции Колумбии Уильям Рене Саламанка Рамирес в соцсети Х сообщил о проведенной интернациональной операции силовиков под кодовым названием «Минерва».

«Бильярдный стол выдал очередного „крестного отца“ итальянской мафии! Мы поймали в Медельине одного из самых разыскиваемых наркоторговцев в мире, итальянца Густаво Ночеллу», — написал Рамирес.

Как указано в публикации, торговец наркотиками долго скрывался от правоохранителей, часто меняя жилье.

Но сыщики выяснили, что Гермес перевозил с собой с квартиры на квартиру свой любимый бильярдный стол. Благодаря это привычке спецслужбы вычислили преступника.

Ночеллу контролировал трафик кокаина морским транзитом из южноамериканской республики в Неаполь через Нидерланды, указывает издание.

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