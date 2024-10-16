Якобы вызывающий недомогание зефир «Жизель» временно перестали изготавливать

Кондитерская фабрика «Сокол» временно перестала изготавливать зефир «Жизель», в составе которого есть мальтитный сироп. Об этом ТАСС рассказал коммерческий директор завода Михаил Шамис.

Приостановка выпуска зефира произошла из-за публикаций в СМИ о том, что покупатели «массово отравились» товарами. Роспотребнадзор продолжает проводить предварительную проверку, которая началась 15 октября.

«Сокол» остановил изготовление только зефира «Жизель». Остальные виды аналогичной продукции продолжают производить.

Параллельно с этим «Жизель» перестали продавать в общероссийских торговых сетях до завершения проверки Роспотребнадзора. К остальным видам продукции претензий по микробиологии нет.

Ранее Шамис сказал, что кондитерская фабрика «Сокол» собирается подать иск в суд в связи с распространенными в СМИ сообщениями об отравлении большого количества людей зефиром, реализуемым в «Пятерочке», «ВкусВилле» и «Перекрестке». Издания сообщали, что у людей после его употребления «появлялось недомогание». Завод считает, что эти публикации порочат имя компании.