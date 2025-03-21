Ядовитые змеи в доме: какие виды лучше не заводить и почему

«В профессиональной среде есть такая поговорка: если вы задаетесь вопросом, можно ли завести ядовитую змею, значит, что вам еще рано заводить ядовитую змею», — сказал специалист.

По его словам, приобретение ядовитых змей в России не так просто — для этого требуется рекомендация опытного герпетолога. Он пояснил, что нельзя просто пойти на выставку и купить себе кобру или щитомордника. Все такие продажи осуществляются только при наличии рекомендаций. Кроме того, даже среди неядовитых змей есть виды, которые не стоит держать без подготовки.

«Тот же тигровый или сетчатый питон, обыкновенные удавы — это все змеи, которые могут вырастать до внушительных размеров. И неизвестно, что хуже: укусит тебя слабая ядовитая змея — поболит и пройдет, или укусит тигровый питон, и у тебя на всю жизнь останется проблема с пальцем из-за поврежденных связок», — отметил эксперт.

Еромолов рассказал случай, когда питон укусил его знакомого за большой палец, из-за чего у него остались проблемы с подвижностью пальца на всю жизнь. Для новичков лучше начинать с менее требовательных видов, например, маисового полоза или молочной змеи.

«Обычно, когда люди заводят первую рептилию, это что-то небольшое. Никто не советует сразу начинать с гигантских змей вроде сетчатого питона. С ними совсем другая тактика содержания и поведенческих реакций», — подытожил герпетолог.

Также Еромолов предостерег, что с наступлением весны в Подмосковье начинают просыпаться змеи, включая ядовитых гадюк. В начале апреля у них уже может начаться брачный период — «змеиная свадьба».

Так, в Москве на ногу женщине заползла змея, которая пробралась в ее квартиру. В этот момент дама завтракала. На помощь к хозяйке прибежали коты, а сама она поспешила вызвать спасателей.