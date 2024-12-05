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«Я тут вообще причем?»: Мизулина отреагировала на блокировку сайтов аниме в России

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина прокомментировала обращения россиян, обвинивших ее в блокировке онлайн-библиотек аниме на территории России.

«Я тут вообще причем?» — отреагировала Мизулина в своем Telegram-канале.

Накануне российские пользователи начали массово жаловаться на сбои в работе сайтов jutsu, AnimeGO, YummiAnime и других онлайн-библиотек аниме.

Позднее выяснилось, что причиной неполадок стали действия Роскомнадзора, который начал блокировать доступ к сайтам с аниме в стране.