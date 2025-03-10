«Я очень устал»: муж Митрошиной отреагировал на меру пресечения блогеру

На судебном заседании в понедельник по делу блогера Саши Митрошиной была ее группа поддержки — мама, подруги и супруг Тимур Кошкаров. Об этом пишет Starhit .

Чертановский райсуд избрал меру пресечения Митрошиной. Ее отправили под домашний арест на срок 1 месяц и 16 дней, до 24 апреля. Блогера обвиняют по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физлица от уплаты налогов, сборов) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере).

Муж Митрошиной не стал детально комментировать вынесенное решение суда. Возможно, для него эта история стала шоком.

«Я очень устал, спасибо за интерес», — сказал 30-летний избранник Митрошиной журналистам.

Блогера-миллионника Александру Митрошину остановили в аэропорту Сочи 7 марта, куда она прилетела из Дубая. Утром 8 марта ее доставили в Москву, а затем — на допрос в СК. Следователи допускают, что она могла получить 127 млн рублей в результате уклонения от уплаты налогов.