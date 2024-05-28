Известный телепродюсер вышел из совместного бизнеса с Макаревичем*

Лауреат премии ТЭФИ, телепродюсер Николай Билык вышел из совместного бизнеса с лидером группы «Машина времени» Андреем Макаревичем*. Это произошло после скандального пранка, где артист рассказывает о поддержке Украины, сообщает Mash .

Речь идет об ООО «Самый смак», которое на протяжении 25 лет выпускало популярную передачу «Смак». Макаревич* и Билык владели компанией вместе. У музыканта был 51%, а у продюсера — 49%.

Программа выходила с 1993 года. Долгое время ее ведущим был сам Макаревич*, потом его сменил Ургант. В 2018 году шоу закрыли на Первом канале. Оно стало выходить на платформе YouTube, но вскоре из-за финансовых трудностей вовсе прекратило свое существование.

Теперь Билык принял решение выйти из бизнеса. Пока он не комментировал ситуацию. Известно, что продюсер родом из Донецка, который обстреливает украинская армия. В недавнем пранке Вована и Лексуса Макаревич* заявил, что хочет выступить в Киеве «в первый день победы Украины».

* Признан иностранным агентом на территории России.