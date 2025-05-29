Известная певица и педагог встретилась с осужденными Можайской женской колонии

Автор международного социокультурного проекта «Колыбельные для всей семьи» Наталья Фаустова посетила исправительную колонию № 5 ГУФСИН России по Московской области (г. Можайск), передает пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

В клубе учреждения прошла встреча с осужденными, в том числе с женщинами, чьи дети проживают в Доме ребенка при исправительном учреждении.

Наталья Фаустова исполнила известные каждому с детства колыбельные: «Спи моя радость усни», «За печкою поет сверчок», «Колыбельная медведицы» и многие другие. Женщины с удовольствием подпевали ей, а маленькие гости даже пританцовывали.

— Детская колыбельная — это влияние материнской песни на формированиеэмоционально-физической связи между мамой и малышом с самого рождения, — отметила певица.

В время посещения учреждения Наталья Фаустова побывала в Доме ребенка, увидела, какие условия созданы для малышей, побеседовала с сотрудниками подразделения. Особое внимание она обратила на возможность совместного проживания женщин со своими детьми.

В завершение встречи Наталья Фаустова передала начальнику Дома ребенка книги и музыкальные диски «Колыбельные для всей семьи» со своим автографом.

Стоит отметить, что социокультурный проект «Колыбельные для всей семьи» направлен на многостороннее развитие детей, является арт-терапией для всех членов семьи, а также помогает мамам реализовать свой творческий потенциал, воспитывать здоровых и счастливых детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.