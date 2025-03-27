Изувеченная модель Ковальчук до поездки в ОАЭ жила в Херсоне и боролась с полнотой

Одноклассница и подруга изувеченной в Дубае украинской модели Марии Ковальчук рассказала, как та преобразилась перед поездкой в ОАЭ, сообщает Voice .

Девушка училась вместе с моделью в Херсоне. Они познакомились в 8 классе. По рассказам подруги, Мария была отзывчивым и добрым человеком. В классе она дружила со всеми, а также всегда стремилась помогать друзьям.

В 10 классе Ковальчук перевелась в другую школу по семейным обстоятельствам. По словам подруги, девушка росла в семье со средним достатком. Также отмечается, что Мария в школе боролась с лишним весом, но смогла в итоге преобразиться.

Также подруга отметила, что Ковальчук — личность творческая. Она занималась вокалом, танцами, а еще спортом. Девушки сохраняли связь, переписывались в соцсетях. А в середине февраля этого года Мария сказала, что едет в ОАЭ по работе.

20-летнюю Ковальчук нашли на обочине дороги со сломанными конечностями и позвоночником в Дубае 19 марта. Перед этим она была на вечеринке у местных шейхов, откуда уехала к двум неизвестным мужчинам в отель.

Девушка не выходила на связь больше недели, а затем ее нашли изувеченной. Дубайская полиция считает, что травмы модель получила, упав на стройке. Родные Марии в это не верят. Теперь девушке, по словам подруги, предстоит долгое восстановление. Она находится в тяжелом состоянии и готовится к последующим операциям.