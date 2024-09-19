Израиль начал наносить удары по объектам «Хезболлы» в Ливане

Армия Израиля (ЦАХАЛ) наносит удары по объектам «Хезболлы» в Ливане. Основной целью является подрыв потенциала и инфраструктуры движения, сообщает Baza .

Согласно данным издания Israel National News, израильский Генштаб утвердил план наступления на Ливан. При этом лидер движения «Хезболла» Хасан Насралла обратился к Израилю на красном фоне, который символизирует месть.

«Враг знал, что эти пейджеры были не только в воинских частях, но и в различных учреждениях. Они намеренно пытались убить 4000 человек за минуту», — заявил Насралла.

Глава «Хезболлы» подчеркнул, что израильские атаки на Ливан приравниваются к объявлению войны. Кроме того, он назвал израильтян трусами и предложил не втягивать в вооруженный конфликт мирных жителей.

17 сентября в Ливане начали детонировать пейджеры. Движение «Хезболла» возложило ответственность за взрывы на Израиль. Число пострадавших в результате массовых взрывов устройств связи в Ливане достигло почти 4,5 тыс. человек, еще 20 скончались.