Из-за донер-кебаба: между Германией и Турцией разгорается необычный конфликт

Как пишет Telegraph, Турция сейчас пытается добиться юрзащиты для оригинального донера. Страна подала заявку на регистрацию своей версии донер-кебаба в Евросоюз. Это может негативно повлиять на любимый фастфуд в ФРГ.

В случае, если ЕС согласится с доводами турецкой стороны, в Германии донеры должны будут готовить в соответствии с турецкими стандартами, также они могут полностью сменить название.

Турция считает, что настоящий донер готовят из замаринованных в йогурте и зелени курятины, баранины или говядины, которая сделана из коровы не старше 18 месяцев. Также мясо должно быть нарезано только горизонтально толщиной от 3 до 5 мм.

Немцы продают в году свыше 1 млрд донеров, поэтому турецкие планы вызвали бурю негодования в ФРГ. Если страны не договорятся по данному блюду, то решение будет принимать Еврокомиссия. При победе Турции в споре в Европе донер тогда будут продавать под другим названием.