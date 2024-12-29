Из-за донер-кебаба: между Германией и Турцией разгорается необычный конфликт
Фото - © Unsplash.com
Отношения Германии и Турции стали заметно холоднее из-за разных стандартов приготовления популярного блюда — донер-кебаба, сообщает РИА Новости.
Как пишет Telegraph, Турция сейчас пытается добиться юрзащиты для оригинального донера. Страна подала заявку на регистрацию своей версии донер-кебаба в Евросоюз. Это может негативно повлиять на любимый фастфуд в ФРГ.
В случае, если ЕС согласится с доводами турецкой стороны, в Германии донеры должны будут готовить в соответствии с турецкими стандартами, также они могут полностью сменить название.
Турция считает, что настоящий донер готовят из замаринованных в йогурте и зелени курятины, баранины или говядины, которая сделана из коровы не старше 18 месяцев. Также мясо должно быть нарезано только горизонтально толщиной от 3 до 5 мм.
Немцы продают в году свыше 1 млрд донеров, поэтому турецкие планы вызвали бурю негодования в ФРГ. Если страны не договорятся по данному блюду, то решение будет принимать Еврокомиссия. При победе Турции в споре в Европе донер тогда будут продавать под другим названием.