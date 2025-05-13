Из IT в пармастера: почему программисты страдают выгоранием?

Екатеринбургские работники IT-сферы начали уходить в «дауншифтинг», то есть менять профессию на менее оплачиваемую для внутреннего комфорта, сообщает «ФедералПресс» .

30-летний Александр Махнев поделился своей историей. Он занимался программированием половину своей жизни прямо со школы. Последние 7 лет мужчина проработал на полной ставке в разных компаниях, даже успел поработать за рубежом и вернуться обратно в Россию. Однако сейчас уже около 2 месяцев он нигде не работает.

«В какой-то момент я понял, что слишком много времени уделяю работе. Я мало ходил в отпуска, перерабатывал — довольно частая история для IT. В итоге появилось ощущение, когда просыпаешься и просто не хочешь работать», — заявил специалист.

По мнению Махнева, среди IT-специалистов выгорание распространено из-за отсутствия видимого результата работы, сильного расхода умственных и эмоциональных ресурсов, а свободное время в таком случае часто уходит на самообучение. После созданной программы мир уходит вперед, а внедрять что-то новое постоянно невозможно, поэтому в нерабочее время приходится учиться.

Поэтому многие программисты предпочитают брать длительный отпуск за свой счет или вообще увольняются. Большинство из них возвращаются, могут остаться только те, кто достиг финансового успеха в сфере.

Как признался Александр, он сам планировал переквалифицироваться в пармастера — сотрудника бани, однако не смог пока этого сделать по состоянию здоровья. Сейчас он ищет другие варианты, где бы получилось работать руками, чтобы сразу видеть результат.