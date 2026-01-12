Итоги «Новогодней почты»: жители и гости Петербурга отправили 70,2 тыс открыток

Подведены итоги работы «Новогодней почты», организованной «Петербургским дневником» в Северной столице в 2025 году. За период работы праздничной локации на Дворцовой площади, с 20 по 30 декабря, горожане и гости города отправили 70 245 поздравительных открыток во все регионы России, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Помимо центральной площадки, функционировали еще 4 филиала «Новогодней почты»: отправить поздравление можно было в кинотеатре «Аврора», на Ледовом катке музея железных дорог России, в госпитале для ветеранов войн и детской клинике доказательной медицины Lahta Junior.

По словам главного редактора «Петербургского дневника» Кирилла Смирнова, за пятилетнюю историю проекта 2025 год оказался наиболее успешным: более 70 тыс. отправленных открыток, рекордное количество посетителей и широкий масштаб самой акции. Юбилейная «Новогодняя почта» на Дворцовой площади стала одной из популярнейших новогодних площадок города.

С момента открытия «Новогодняя почта» вызвала большой интерес у жителей и гостей города, представителей власти, образования, культуры, общественных деятелей, спортсменов, благотворительных организаций, музыкантов и партнеров издания. Первыми отправили открытки губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Александр Бельский. Беглов отправил поздравления АНО «Общее дело» и команде по следж-хоккею «Звезда», которое уже достигло получателей, а Бельский адресовал открытку юному петербуржцу Ване и его бабушке Наталии Алексеевне.

«Мне повезло познакомиться с ними год назад. Тогда они переехали в новую, полностью обустроенную квартиру, а я был приглашен на новоселье. Как и говорил, будем держать связь. Мы всегда рядом», — отметил спикер городского парламента.

В дни работы «Новогоднюю почту» посетили депутаты и чиновники, деятели культуры и представители благотворительных организаций. Среди гостей были вице-губернатор Евгений Разумишкин, заместитель председателя ЗакСа Павел Иткин, председатель Горизбиркома Максим Мейксин, депутат ЗакСа Дмитрий Панов, депутат Александр Ржаненков, глава Комздрава Андрей Сарана, директор ТЮЗа им. Брянцева Светлана Лаврецова, директор СЗИУ РАНХиГС Андрей Хлутков, ректор РГПУ им. Герцена Сергей Тарасов, замдиректора «Горэлектротранса» Евгений Власов, меценат Павел Кейв, глава ДОСААФ Александр Громов, представители благотворительных фондов.

Особое внимание было уделено социальным инициативам. Участники проекта «СВОе Наследие», проходящие реабилитацию в Петербурге, отправляли поздравления близким. Гостями площадки стали следж-хоккейная команда «Звезда» и руководители клуба. Павел Карпухин, председатель Православной гуманитарной миссии, отправил открытку с изображением ангела Сергею Степашину, главе ИППО.

Проект вызвал и международный интерес. «Новогоднюю почту» посетила делегация из Китая во главе с врио генконсула КНР Чжан Сяоцином.

«Нас искренне впечатлила атмосфера этого проекта. „Новогодняя почта“ объединяет людей, независимо от возраста и национальности, и является прекрасным примером народной дипломатии и дружбы между странами», — отметил Чжан Сяоцин.

Одним из самых необычных гостей стал робот-гуманоид Володя.

