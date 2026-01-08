Итальянца не пустили на собственную свадьбу на Украину за поддержку Путина

Итальянца, который ехал из Милана на автобусе, не пустили на собственную свадьбу на Украину из-за поддержки России и ее президента Владимира Путина, сообщает «Политика страны» .

Об происшествии рассказала пассажирка, чей пост об итальянце завирусился в интернете и привел к запрету ему на въезд на 3 года. По ее словам, мужчина сел в автобус выпившим, в начале поездки пара ссорилась.

«Перед этим я сделала ему комплимент, потому что увидела, что он в вышиванке, я слышала, что он итальянец, потому что он говорил по-итальянски», — отметила собеседница.

Как уточнила девушка, итальянец пояснил, что вышиванку подарила будущая жена. Они ехали на Украину, чтобы сыграть свадьбу.

Позднее мужчина стал делиться пророссийскими взглядами и получился конфликт с пассажирами автобуса. На иностранца пожаловались водителю, он поддержал решение обратиться к пограничникам.

