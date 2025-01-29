Итальянский журналист Лучиди получил российское гражданство

Журналист с 2022 года проживает в России. 29 января стало известно, что он получил российское гражданство.

По словам Лучиди, процесс получения российского паспорта оказался быстрым. Он поблагодарил весь персонал МВД, который ему помогал, а также власти РФ.

Мужчина отметил, что для него важно, будучи гражданином России, освещать происходящие в стране события, в том числе для западной аудитории.

Лучиди пишет и о ходе спецоперации. В ноябре 2024 года он обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о получении российского гражданства из-за преследований на родине.

Ранее журналист заявил, что в РФ нет цензуры. Он рассказал, что свободно работает в России и честно освещает актуальную повестку для читателей.