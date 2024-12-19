Военный корреспондент Андреа Лучиди, который является сотрудником International Reporters, рассказал, что свободно работает в России и честно освещает актуальную повестку для итальянских читателей, пишет ТАСС .

«Я работаю в России как журналист с 2022 года, и все это время я работаю свободно, без проблем и цензуры», — рассказал Лучиди.

Лучиди отметил, что у него есть проблемы только с Европейским союзом, которые считают его агентом Кремля из-за того, что он находится в России и дает итальянской аудитории объективную информацию. В своих публикациях военкор рассказывает о реальном положении дел в России и в Донбассе — Донецкой и Луганской Народных Республиках.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин в ходе прямой линии с населением страны, которая состоялась 19 декабря, в ответ на вопрос сотрудника телекомпании NBC заявил, что российские власти не препятствуют свободной работе иностранных журналистов на своей территории. После этого Путин ответил на вопрос американца, которого интересовала встреча российского лидера и избранного президента США Дональда Трампа.