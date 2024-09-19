Суть «нового слова в терроризме» в ситуации со взрывом пейджеров заключается в распространении таких опасных устройств, сообщил РИАМО эксперт в области IT и кибербезопасности, руководитель компании «Форс технологии» Борис Косарев.

«Один из федеральных каналов выбрал хороший заголовок для сюжета о взрывающихся пейджерах: „Новое слово в мировом терроризме!“. В чем новое слово? В использовании взрывчатки в пейджерах? В подрыве устройств? Нет. В распространении. Несколько лет назад Израиль создал подставные фирмы по изготовлению техники и фирмы-дистрибьюторы — и вот они производили компоненты для взрывающихся устройств и их распространяли», — пояснил Косарев.

Как добавил эксперт, взрывчатка стала частью аккумуляторов пейджеров, будучи в герметичной упаковке и внешне ничем не отличающаяся от обычного аккумулятора, чтобы ее не смогли обнаружить.

«Обнаружение заряда было возможно только при вскрытии аккумулятора. Именно поэтому мы видим множество сообщений очевидцев о взрыве аккумуляторов якобы вследствие их перегрева, но так батареи к устройствам такого небольшого размера не взрываются. Они скорее вспыхивают, но не взрываются», — сказал специалист.

17 и 18 сентября в Ливане произошли масштабные подрывы пейджеров, радиостанций, раций и другой техники группировки «Хезболла». Почти 4,5 тыс. человек пострадали в результате взрывов, еще 20 погибли. Представители «Хезболлы» обвинили во взрывах израильские спецслужбы.