История любви: Дмитрий Песков рассказал о своем знакомстве с Татьяной Навкой

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков к юбилею супруги рассказал об их первой встрече на дне рождения общего друга. Красивая женщина вызвала у него очень сильные эмоции, сообщает «Царьград» .

«Первый раз встретились на дне рождения у моего товарища, и, наверно, вот этот удар током произошел тогда. Хотя после этого раза мы год опять не виделись», — сказал Песков.

Вторая их встреча произошла ровно через год на том же мероприятии. В тот момент его чувства к Навке стали особенно сильными, тот день стал поворотным. В августе 2015 года пара официально оформила отношения.

13 апреля на Первом канале выйдет документальный фильм «Она» к юбилею олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки. В этом году ей исполняется 50 лет. Фильм рассказывает о юных годах, становлении спортсменки и ее истории любви с Дмитрием Песковым.