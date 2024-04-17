Испуганный бомбежками Галкин* сбежал на Кипр из Израиля

Mash: сбежавшего из Израиля Галкина* заметили у дорогого ресторана на Кипре

Шоумен Максим Галкин* сбежал на Кипр, испугавшись бомбежек в Израиле. Артиста заметили в Лимасоле в 3 км от пентхауса, принадлежащего ему и Алле Пугачевой, сообщает Mash.

Супруги приобрели дом стоимостью 10 млн евро в 2017 году. Галкина* в очередной раз заметили, когда он шел в одно из самых дорогих заведений города — ресторан морской кухни Pyxida.

Комик старался не привлекать внимание и не попадаться на глаза. По словам очевидцев, артист торопился и был взволнован.

Ранее окружение Галкина* и Примадонны опровергло заявления звездной четы о том, что в их замке в деревне Грязь кто-то проживает. По словам знакомых артистов, в их подмосковных владениях никто не живет.

* Внесен в список иноагентов Минюстом РФ