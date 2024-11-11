Лисы, кабаны, лоси и многие другие представители фауны последние годы зачастили с визитами в Москву. Главный специалист природоохранного фонда «Верховье» Павел Воеводин рассказал корреспонденту РИАМО, почему опасно подкармливать лесных жителей и как не допустить агрессии с их стороны.

«Сейчас лисы постоянно обитают в лесопарках Москвы и на окраинах города. Там они живут круглый год. Подкармливать их опасно, некоторые из лис могут быть носителями бешенства. Кроме того, такой прикорм сформирует у животных неестественное поведение. Они просто начнут кормиться от людей и в помойках. Вместо того чтобы держаться леса, они будут все больше и дальше проникать в города», — заявил Воеводин.

Горожанам эксперт советует не только не кормить лис, пришедших в мегаполис, а вовсе не приближаться к ним. Потенциально такое животное может быть больно бешенством. Лиса может заразить вас или вашего питомца этим крайне опасным вирусом.

«Если вы заметили, что животное ведет себя странно, неестественно или агрессивно, то тут нужно вызывать ветеринарную службу. Это может свидетельствовать о бешенстве», — напомнил Воеводин.

Он добавил, что в город часто наведываются почти все представители фауны столичного региона, за исключением крупных хищников. При такой встрече эксперт рекомендует не кричать и не махать руками — это может спровоцировать зверя. В целом дикие животные не нападают на человека первыми.

Ранее жителей Подмосковья предупредили об опасности встреч с лисами в городах. В холодное время года лисы проявляют особую изобретательность, чтобы обеспечить себе пропитание и выжить в суровых условиях. Голод гонит этих осторожных хищников в города, где они ищут пищу на свалках и в парках.