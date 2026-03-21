Иран подтвердил атаку баллистическими ракетами на остров в Индийском океане

Власти Ирана официально подтвердили запуск двух баллистических ракет в сторону совместной британо-американской базы на острове Диего-Гарсия в Индийском океане, сообщает издание Mehr .

Запуск ракет показывает «значительный шаг» Тегерана в противостоянии с Соединенными Штатами.

Ранее стало известно, что Иран за 14 дней войны на Ближнем Востоке причинил американским военным базам ущерб по меньшей мере на сумму 800 млн долларов.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 28 февраля. США и Израиль развернули масштабную операцию, направленную на то, чтобы у Тегерана не появилось собственного ядерного оружия. Иран начал отвечать на агрессию ударами по территории противника и по американским базам, расположенным в регионе.

