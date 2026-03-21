Иран нанес базам США на Ближнем Востоке ущерб минимум на 800 млн долларов

Иран за 14 дней войны на Ближнем Востоке причинил военным базам США ущерб по меньшей мере на сумму 800 млн долларов, сообщает ТАСС со ссылкой на Би-би-си.

«Полная сумма станет известна только после поступления дополнительной информации», — приводится комментарий соавтора отчета Марка Кансиана.

Отмечается, что основной ущерб был причинен системам THAAD, радарам AN/TPY-2, а также строениям и другой инфраструктуре на американских военных базах на Ближнем Востоке.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 28 февраля. США и Израиль развернули масштабную операцию, направленную на то, чтобы у Тегерана не появилось собственного ядерного оружия.

Иран, в свою очередь, начал отвечать на агрессию ударами по территории противника и по американским базам, расположенным в регионе.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.