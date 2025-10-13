Иосиф Пригожин потерял сознание на съемках подкаста
Фото - © РИА Новости
Известный продюсер Иосиф Пригожин неожиданно потерял сознание из-за скачка давления во время съемок подкаста Виталия Бородина, сообщает журнал Super.ru.
Бизнесмен рассказал, что в настоящее время хорошо себя чувствует, а подобное случилось с ним впервые.
«Был момент, не знаю, переутомился, наверное. Давление поднялось и все. Первый раз в жизни. <…> Сейчас МРТ сделал, вроде бы показало, что все хорошо. Я обследовался сразу в тот же день, поехал после интервью. Ну там то ли атмосфера была, то ли в воздухе что-то было, не знаю», — рассказал продюсер.
Пригожин добавил, что после подкаста отправился в медучреждение, где прошел полное обследование. Результаты МРТ показали, что с ним все в порядке.
