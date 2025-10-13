«Одеяло на себя»: Пригожин рассказал о причинах разводов звезд

Музыкальный критик и продюсер Иосиф Пригожин заявил, что основная причина разводов среди звезд шоу-бизнеса — это амбиции и творчество, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Две творческие личности в одном браке начинают друг друга съедать. Кто-то всегда пытается перетащить одеяло на себя. У кого-то амбиций больше, другому не хватает их, чтобы достичь тех же высот, что и партнер», — сказал шоумен.

По его словам, такой дисбаланс способен разрушить брак, вносят свою лепту и медиа, которые разносят слухи и сплетни.

Часто публикации об изменах или других проблемах не подтверждаются реальностью, но такие новости оказывают значительное влияние на отношения, порождая проблемы, которые разжигаются журналистами и блогерами. В итоге кто-то из партнеров не выдерживает давления и решает разорвать связь.

Ранее шеф-повар Константин Ивлев сообщил о прекращении брака с супругой. Семейные неурядицы коснулись и четы Дибровых — Дмитрия и Полины. Яна Кошкина и Анатолий Черкасов также не стали медлить с заявлением о расторжении отношений. В это же список можно внести Джигана и Оксану Самойлову.

