«Инвестиции» в проекты: названа популярная схема мошенников с криптовалютой
Фото - © Фотобанк Лори
Мошенники активно используют схемы, связанные с криптовалютой, сообщил начальник 10-го отдела управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве Сергей Финогенов.
Он выступил на пресс-конференции «Противодействие дропперам и кибермошенникам: новые подходы и результаты».
«Что касается криптовалюты, то тут стоит отдельно отметить деятельность криптомошенников. Социальные сети стали их излюбленными площадками для дальнейшего преступного контента. Например, преступники размещают объявления об инвестировании в проекты. Они объясняют жертвам, что этот рынок достаточно молодой и перспективный. Потенциальным потерпевшим присваиваются криптокошелки с номерами. На площадке показывают, как осуществлять обмен», — объяснил Финогенов.
По его словам, обман в этой схеме кроется в том, что мошенники имеют полный доступ к этим криптокошелькам. Когда жертва переводит деньги на эти ресурсы, преступники исчезают вместе со всеми суммами. Финогенов добавил, что почти такую же схему используют мошенники, прикрывающиеся криптобиржами.
