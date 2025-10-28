«Инвестиции» в проекты: названа популярная схема мошенников с криптовалютой

Он выступил на пресс-конференции «Противодействие дропперам и кибермошенникам: новые подходы и результаты».

«Что касается криптовалюты, то тут стоит отдельно отметить деятельность криптомошенников. Социальные сети стали их излюбленными площадками для дальнейшего преступного контента. Например, преступники размещают объявления об инвестировании в проекты. Они объясняют жертвам, что этот рынок достаточно молодой и перспективный. Потенциальным потерпевшим присваиваются криптокошелки с номерами. На площадке показывают, как осуществлять обмен», — объяснил Финогенов.

По его словам, обман в этой схеме кроется в том, что мошенники имеют полный доступ к этим криптокошелькам. Когда жертва переводит деньги на эти ресурсы, преступники исчезают вместе со всеми суммами. Финогенов добавил, что почти такую же схему используют мошенники, прикрывающиеся криптобиржами.

