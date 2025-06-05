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Интенсивность горения газового кратера «Адские врата» снизилась в три раза

Интенсивность горения газового кратера Дарваза в Туркмении, который известен как «Адские врата», снизилась в три раза за год, сообщает РИА Новости .

Газовый кратер появился в 1971 году. При бурении разведочной произошел провал грунта и выход природного газа.

Он горит уже более 50 лет. Спустя какое-то время котлован диаметром 60 метров и глубиной 20 метро прозвали «Вратами ада».

Ранее климатолог Алексей Кокорин, представляющий фонд «Природа и люди», успокоил россиян относительно активности итальянского вулкана Этна.