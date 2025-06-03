Климатолог Кокорин объяснил, почему москвичам не нужно бояться пепла Этны

Климатолог Алексей Кокорин, представляющий фонд «Природа и люди», успокоил россиян относительно активности итальянского вулкана Этна. По его словам, даже если вулканический пепел достигнет Москвы, это не вызовет значимых проблем, пишет aif.ru .

Специалист объяснил, что для воздействия на климат необходимо проникновение пепла в стратосферу на высоту от 11 километров. Но выбросы Этны, согласно прогнозам, не превысят отметки в 6-7 километров. Жители России не испытают ни метеорологических, ни климатических изменений вследствие этой вулканической активности.

«Извержение вулкана Этна для России не представляет угрозы, а его последствия мы, вероятно, даже не увидим. Дело в том, что произошедшее извержение — стромболианского типа, то есть постепенное и сравнительно слабое. Несмотря на эффектные кадры», — отметил климатолог.

По мнению специалиста, основная масса пепла осядет на территории Италии.

Ранее аналогичное мнение высказала ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова. По ее мнению, даже если отдельные частицы пепла долетят до Москвы, жители и гости российской столицы этого не почувствуют.