Метеорологи не прогнозируют ухудшения качества воздуха в столице из-за Этны

Вулкан Этна, проснувшийся на Сицилии в начале июня, продолжает извергаться, выбрасывая в атмосферу тонны пепла. По данным метеорологов, частицы могут достичь Москвы уже в середине недели, сообщает газета «Известия» .

Ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова допускает, что отдельные частицы могут достичь столицы при смене ветра на южный, которая ожидается в середине недели. Однако расстояние в 1,5 тысячи километров и рассеивание в атмосфере сведут концентрацию к минимуму.

Метеоролог успокаивают: даже если пепел долетит, на прозрачности воздуха и здоровье москвичей это не скажется. Основная масса осядет по пути, а оставшиеся частицы будут слишком малы, чтобы причинить вред.

Самый высокий действующий вулкан Европы активизировался 2 июня. Извержение сопровождалось подземными толчками и выбросами пепла на высоту нескольких километров. Туристы в панике покидают окрестности, а власти следят за развитием ситуации.

Этна — один из самых активных вулканов мира, и его извержения часто влияют на авиасообщение в Европе. Пока угрозы для полетов в России нет, но ситуация остается на контроле.