сегодня в 13:44

Солдаты ВС РФ, проходящие службу в штурмовых подразделениях, провели практическую тренировку на одном из полигонов в тылу. После боевого слаживания они отправятся на линию боевого соприкосновения для выполнения задач в реальных условиях, сообщается на сайте Минобороны РФ.

Штурмовики учились прикрывать друг друга и действовать согласованно во время захвата опорных пунктов ВСУ. Тренировки проходили в лесу и равнинной местности. Также занятия проводились и в условиях городской застройки.

Тренировки вели профессиональные инструкторы. Они служили в зоне спецоперации и имеют боевой опыт.

Солдаты разбились на двойки и тройки. Затем их учили штурмовать окопы, траншеи, укрепрайоны и «опорники».

Еще проводили занятия по оказанию медпомощи. Также солдат учили эвакуироваться с поля боя.

Ранее авиация ВС РФ сбросила авиабомбу ФАБ-3000 на пункт временной дислокации украинского отряда БПЛА «Птахи Мадяра». В результате удалось ликвидировать примерно 50 операторов дронов противника и еще 7 единиц вооружения.