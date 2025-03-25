сегодня в 11:50

Иностранцев арестовали со 119 кг снюса в столичном аэропорту Шереметьево

В московском аэропорту Шереметьево сотрудники таможни провели задержание иностранцев. У них нашли 119 кг снюса в 4 150 «шайбах», сообщает « Осторожно, Москва ».

Иностранцы приобрели некурительный табак в Москве. Затем планировали перепродать вещество подороже в Узбекистане.

Правонарушителей задержали, когда те планировали поехать в Самарканд. Стоимость партии товара, согласно экспертизе, составляла около 1,7 млн рублей.

На иностранцев завели уголовные дела. Их обвиняют в недекларировании товаров.

Ранее на заводе Роскосмоса нашли производство снюса.