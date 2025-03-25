Иностранцев арестовали со 119 кг снюса в столичном аэропорту Шереметьево
Фото - © Медиасток.рф
В московском аэропорту Шереметьево сотрудники таможни провели задержание иностранцев. У них нашли 119 кг снюса в 4 150 «шайбах», сообщает «Осторожно, Москва».
Иностранцы приобрели некурительный табак в Москве. Затем планировали перепродать вещество подороже в Узбекистане.
Правонарушителей задержали, когда те планировали поехать в Самарканд. Стоимость партии товара, согласно экспертизе, составляла около 1,7 млн рублей.
На иностранцев завели уголовные дела. Их обвиняют в недекларировании товаров.
Ранее на заводе Роскосмоса нашли производство снюса.