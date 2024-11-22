На заводе Роскосмоса нашли производство снюса

В Санкт-Петербурге на территории завода Роскосмоса обнаружили производство жевательного табака (снюса). Во время проверки у одного из сотрудников также нашли похожий на гранату предмет, который оказался муляжом, сообщает Baza .

Лабораторию по созданию снюса нашли 20 ноября на петербургском заводе «Арсенал», который производит артиллерийские установки и космические аппараты. В этот день на предприятии проходили проверочные миграционные мероприятия.

В ходе проверки у одного из сотрудников обнаружили предмет, схожий с гранатой, но он оказался муляжом. Вскоре силовики также обнаружили лабораторию по производству табачных изделий, которую соорудили на одном из секторов завода.

В ходе обысков проверяющие изъяли 65 свертков и пакетов с веществами, принадлежность которых пока неизвестна.