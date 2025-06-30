Инфраструктура Подмосковья становится комфортнее для маломобильных граждан

В Подмосковье 166 объектов адаптируют под потребности маломобильных лиц. Большая часть заявок от жителей по этому вопросу поступила по поводу дворов, парковочных мест и бордюров, сообщил министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

«Мы опросили наших ветеранов (СВО — ред.) о том, что нужно сделать, чтобы было легко передвигаться. Мы выявили 166 объектов, которые нужно адаптировать, 61 объект главы уже адаптировали», — сказал Андрей Кирюхин в ходе совещания губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами округов.

Он уточнил, что большая часть обращений — 61 — пришлась на дворы, парковочные места, бордюры. 40 обращений — на подъезды: пороги, дверные проемы, и 21 заявка была связана с дорогами. Кирюхин добавил, что специалисты лично изучили упомянутые выше объекты и взяли их в работу.

Ранее Воробьев сообщил, что в регионе важно для всех запустить процесс внедрения доступной среды, так как эта сфера имеет принципиальное значение для качества жизни. Он добавил, что доступная среда начинается с удобных тротуаров и заканчивается удобными пандусами в школах и в поликлиниках.