Индейка вместо колбасы: эксперт рассказал о модных рецептах «Оливье»

Гастрономический эксперт Игорь Вишняков заявил, что сегодня при приготовлении блюд для новогоднего стола россияне выбирают «осознанную ностальгию»: оригинальные рецепты привычных «Оливье» и селедки «под шубой», сообщает АБН24 .

«В 2026 году ключевое внимание будет уделяться качеству ингредиентов. Вместо докторской колбасы в „Оливье“ я рекомендую использовать телятину или индейку. А в „шубе“ стоит поэкспериментировать с маринованием сельди по собственному рецепту и использовать натуральный майонез, приготовленный своими руками», — сказал Вишняков.

По его словам, обязательно на столе должны присутствовать запеченное мясо и птица: большие блюда символизируют принцип единства семьи и благополучие.

Красную икру можно заменить на целую запеченную рыбу с цитрусами и розмарином, а привычные колбасы — благородными сырами и мясными нарезками.

Ранее врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), к.м.н. Евгений Белоусов рассказал РИАМО, что встретить Новый год без боли и проблем с желудком, помогут простые правила: нужно есть небольшими порциями, избегать жирного и алкоголя, а ужин начинать не позже 10 часов вечера.

