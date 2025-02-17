Илон Маск раскритиковал плачущего главу Мюнхенской конференции
Илон Маск назвал Кристофа Хойсгена жалким
Фото - © Çağla Üren/Flickr.com
Американский бизнесмен Илон Маск высказал свое недовольство по поводу эмоциональной реакции руководителя Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Хойсгена, который не смог сдержать слезы во время заключительного этапа мероприятия, сообщает RT.
«Серьезно. Жалко», — отметил он в социальной сети X.
Слезы Хойсгена были вызваны речью вице-президента США Джей Ди Вэнса, который подверг сомнению стабильность европейской демократии, утверждая, что Европейским Союзом руководят непредсказуемые и безответственные личности.
Ранее глава Мюнхенской конференции выразил мнение, что форум в 2025 году стал своего рода «европейским кошмарным сном».