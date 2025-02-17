Илон Маск раскритиковал плачущего главу Мюнхенской конференции

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Американский бизнесмен Илон Маск высказал свое недовольство по поводу эмоциональной реакции руководителя Мюнхенской конференции по безопасности Кристофа Хойсгена, который не смог сдержать слезы во время заключительного этапа мероприятия, сообщает RT .

«Серьезно. Жалко», — отметил он в социальной сети X.

Слезы Хойсгена были вызваны речью вице-президента США Джей Ди Вэнса, который подверг сомнению стабильность европейской демократии, утверждая, что Европейским Союзом руководят непредсказуемые и безответственные личности.

Ранее глава Мюнхенской конференции выразил мнение, что форум в 2025 году стал своего рода «европейским кошмарным сном».