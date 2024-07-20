Илон Маск порекомендовал США отправить астронавтов на Марс
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Американский предприниматель, основатель, гендиректор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск отреагировал на пост НАСА в соцсетях о 55-летии посадки на Луну космического корабля с американскими астронавтами, заявив, что США уже пора отправлять людей на Марс, пишет РИА Новости.
По мнению Маска, если Штаты отправят на Марс своих астронавтов, так страна сможет достичь больших высот, чем достигает сейчас.
«В конечном счете, каждый, кто хочет стать космическим путешественником и помочь построить новую цивилизацию на Марсе, должен иметь возможность сделать это», — написал Маск в социальной сети X.
Ранее Илон Маск подвергся жесткой критике со стороны действующего президента США Джо Байдена. Американский лидер обвинил предпринимателя в «покупке выборов» в стране.