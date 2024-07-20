Илон Маск порекомендовал США отправить астронавтов на Марс

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Маск: для достижения больших высот США нужно отправить астронавтов на Марс

Американский предприниматель, основатель, гендиректор и главный инженер компании SpaceX Илон Маск отреагировал на пост НАСА в соцсетях о 55-летии посадки на Луну космического корабля с американскими астронавтами, заявив, что США уже пора отправлять людей на Марс, пишет РИА Новости .

По мнению Маска, если Штаты отправят на Марс своих астронавтов, так страна сможет достичь больших высот, чем достигает сейчас.

«В конечном счете, каждый, кто хочет стать космическим путешественником и помочь построить новую цивилизацию на Марсе, должен иметь возможность сделать это», — написал Маск в социальной сети X.

Ранее Илон Маск подвергся жесткой критике со стороны действующего президента США Джо Байдена. Американский лидер обвинил предпринимателя в «покупке выборов» в стране.