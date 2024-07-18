Байден публично раскритиковал Маска

сегодня в 04:48

«Я устал от Илона Маска и его богатых дружков, которые пытаются купить выборы», — написал Байден в соцсети X.

Глава Белого дома также призвал «победить» экс-президента Дональда Трампа.

По данным американских изданий Маск якобы готов ежемесячно выделять 45 миллионов долларов на расходы организации предвыборной гонки Трампа.

Ранее сообщалось, что Байден может принять решение об отказе от борьбы за кресло главы американской администрации в пользу вице-президента Камалы Харрис.