Илон Маск планирует вживить мозговые импланты Neuralink миллионам людей

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск надеется вживить мозговые импланты Neuralink миллионам людей. Он планирует сделать это в ближайшее десятилетие, сообщает РИА Новости .

О своих планах Маск написал в соцсети X. Он отметил, что в течение нескольких лет уже сотни людей станут обладателями мозгового импланта Neuralink.

Предприниматель надеется, что через пять лет количество обладателей чипа увеличится до десятков тысяч, а через десять лет — до нескольких миллионов.

Первый в мире человек получил мозговой имплант в январе 2024 года. А 5 августа Маск сообщил, что Neuralink вживили уже второму человеку.