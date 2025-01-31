Илон Маск опубликовал ироничную гендерную диаграмму

Согласно диаграмме, с 4004 года до Рождества Христова вплоть до 2020 года на Земле существовало всего два гендера. А вот с 2021 по 2024 год, по подсчетам Маска, количество полов на планете выросло до 73. Наконец, на сегодняшний день число гендеров вернулось к норме и вновь составило два, следует из поста.

Тем самым миллиардер продемонстрировал поддержку политике Дональда Трампа, который является известным борцом с «гендерной идентичностью». Так, 47-й президент США не раз заявлял, что теперь в Америке остается только два пола — мужской и женский.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддержал Трампа в этом вопросе и сообщил, что в конституции страны может быть закреплено положение о признании только двух полов — мужского и женского. По его словам, помимо мужчин и женщин, не может быть тех, «кто думает, что он вертолет, кошка или собака».