Илон Маск назвал колонизацию Марса «страховкой» для человечества

Маск заявил о необходимости межпланетной экспансии до гибели Земли

Глава SpaceX Илон Маск в интервью Fox News обосновал стратегическую важность марсианской программы, сравнив её со «страховым полисом» для цивилизации, пишет «КоммерсантЪ» .

«Солнце продолжает расширяться, и в конечном счёте оно уничтожит всё живое на Земле. Становление многопланетным видом — вопрос нашего выживания», — заявил предприниматель, подтвердив планы первой пилотируемой высадки на Красную планету уже к 2029 году.

Это заявление прозвучало на фоне информации The Wall Street Journal о пересмотре Маском приоритетов NASA. Согласно источникам издания, миллиардер намерен перенаправить ресурсы космического агентства на марсианскую программу, что может изменить текущий баланс космических исследований.

Эксперты отмечают, что озвученные сроки высадки выглядят чрезвычайно амбициозно — текущие технические возможности позволяют говорить лишь о середине 2030-х годов.