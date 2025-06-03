Игроков «Мира танков» и «Мира кораблей» не обвинят в спонсировании ВСУ

Первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что пользователям продуктов «Леста Игр» не о чем беспокоиться. По его словам, игроков «Мира танков» и «Мира кораблей» не обвинят в спонсировании ВСУ.

Горелкин подчеркнул, что любителей игр не смогут обвинить в экстремизме и спонсировании украинской армии за внутриигровые покупки. Также он отметил, что активы компании «Леста Игры» скоро перейдут под контроль государства и будут переданы профильной российской организации.

«У этой истории впереди еще апелляция», — добавил Горелкин в Telegram-канале.

Ранее Таганский районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ и признал экстремистской деятельность издателя популярной онлайн-игры World of Tanks. В конце апреля столичный суд арестовал 3 юрлица отечественного разработчика видеоигр «Леста Игры».

При этом адвокаты сообщили, что компания будет подавать апелляцию. Пресс-служба опубликовала десятки благодарственных писем руководителям платформы за поддержку спецоперации от депутатов и военнослужащих.