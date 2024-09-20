Игнорирование проблем и ночевки не дома: психолог назвал признаки женской измены

«Первый и самый исчерпывающий признак (измены женщины — ред.) — она не ночует дома и не выходит на видеосвязь при звонке. Второй — для нее становятся не так важны проблемы в ваших отношениях, на которые ранее она сильно обращала внимание», — уточняет специалист.

Еще один тревожный знак — это закрытость, когда женщина перестает рассказывать о времени, которое проводит вне дома. Она может заметно волноваться и путаться в показаниях. Также об измене говорят появление более откровенной одежды и уход за собой: стрижка или косметологические процедуры, которых раньше не было, а также ее новые вещи.

Среди основных причин женской измены — нехватка внимания или денег, отсутствие эмоционального контакта с партнером.