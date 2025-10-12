IFO: меньше половины украинских беженцев готовы вернуться домой

Лишь 47% украинских беженцев готовы вернуться на родину при «самом оптимистичном сценарии», сообщает Газета.ru .

Согласно исследованию, экономические факторы находятся не на первом месте. Для возвращения гораздо важнее территориальная целостность и надежные гарантии безопасности.

Всего в исследовании приняли участие более 2,5 тыс. украинских беженцев из 30 стран Европы. Отмечается, что самый оптимистичный сценарий включает восстановление границ 1991 года, а также гарантии безопасности через членство в НАТО. Также учитываются перспективы вступления Украины в ЕС.

Ранее первые украинские беженцы покинули США после того, как власти страны депортировали их. Об этом заявили в службе иммиграционного и таможенного контроля Соединенных Штатов.