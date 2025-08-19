США депортировали первых украинских беженцев

Первые украинские беженцы покинули США после того, как власти страны депортировали их. Об этом заявили в службе иммиграционного и таможенного контроля Соединенных Штатов, сообщает ТАСС .

Ведомство опубликовало фотографии того, как беженцы возвращаются на Украину после депортации. В кадре видно, как украинцы стоят возле КПП, а их документы в этот момент проверяют местные таможенники и пограничники.

«Вот фотографии первых минут возвращения украинских иностранцев домой после их депортации из США», — подписала служба.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что власти США могут выслать из страны десятки тысяч украинцев, если те потеряют временный правовой гуманитарный статус.