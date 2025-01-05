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«Путешествуя по этой огромной стране (России — ред), вы видите множество деревень, составляющих сельскую местность. Идиллия», — написал журналист в соцсети Х и приложил фото одного из населенных пунктов на фоне заснеженного леса.

Ранее Бойз отметил бурное развитие московского метро и порекомендовал «ввести санкции» против США, чтобы реконструировать подземку в Ym, -Йорке.